Torbalı adım adım 3. Lig’e

BÖLGESEL Amatör Lig 7. Grubu 64 puanla 2. sırada tamamlayan Torbalıspor, Play- Off 1. kademe maçında 1966 Edremitspor'u penaltılarda yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. İzmir ekibi böylece 3. Lig'e çıkmak için son 8 takım arasında yerini aldı. Geçtiğimiz pazar günü Akhisar'ın ev sahipliğindeki karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona erdi. 15'er dakikadan 2 devreli uzatmaların 91. dakikasında Torbalıspor Hasan Aykılıç'ın golü ile öne geçti. 1 dakika sonra 1966 Edremit Furkan Safi ile skoru 1-1'e getirdi. Uzatmada başka gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi. Murat Arslan, Kaan Dönmezer, Alican Özaltun, Kaan Dorak, Muhammet Can, Halil Coşkun ve Gürkan Öztürk'ün golleri ile Sercan Yıldırım'ın öğrencileri sahadan 8-7'lik galibiyetle ayrıldı ve çeyrek final biletini kaptı. Torbalıspor'un çeyrek finaldeki rakibi Hendekspor oldu. finaller 21-23-25 Mayıs tarihlerinde İzmir ve Manisa'da oynanacak.