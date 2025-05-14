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1. Lig teknik değirmen

1. Lig’de mücadele eden 20 takımdan sadece Bandırma, Erzurum ve İstanbulspor teknik direktör değiştirmedi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

1. Lig teknik değirmen

Trendyol 1. Lig'de normal sezon geçtiğimiz hafta sonu sona ererken yıl boyunca adeta bir teknik direktör kıyımı yaşandı. 2024-2025 sezonunda, Play- Off'a kalan Bandırmaspor, Erzurumspor FK ve İstanbulspor dışındaki takımlar teknik heyetlerinde değişikliğe gitti. Lige veda eden ekiplerden Adanaspor, Ankaragücü ve Şanlıurfaspor'un yanı sıra Sakaryaspor sezon içinde en fazla teknik direktör değişikliği yapan takımlar oldu. Adanaspor ve Ankaragücü'nde yıl boyu 6, Sakarya'da 5, Ş.Urfa'da ise toplam 4 teknik adam görev yaptı.

1. Lig teknik değirmen

Adlarını playoff'a yazdıran 3 ekip ise sezona başladığı teknik direktörle yoluna devam ediyor. Bandırmaspor'da Mustafa Gürsel, Erzurumspor Futbol Kulübü'nde Hakan Kutlu ve İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz takımlarını Süper Lig'e çıkarmak için mücadele veriyor.

TAŞDEMİR VE EROĞLU YİNE ZİRVEDE

2023-2024'de Bodrum FK'yi Süper Lig'e taşıyan teknik direktör İsmet Taşdemir, bu sezon da Kocaelispor'la aynı başarıyı yakaladı. Hüseyin Eroğlu ise 2022-2023'te Samsunspor'u Süper Lig'e taşıdıktan sonra bu sezon da Gençlerbirliği ile aynı başarıyı yakaladı.

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