Aliağa Futbol’da 6 ayrılık birden

Nesine 3. Lig 3. Grup'ta sezonu namağlup tamamlayarak şampiyonluk ipini göğüsleyen ve tarihinde ilk kez 2. Lig'e yükselen Aliağa Futbol Kulübü, yeni sezon planlamalarına erken başladı.

Eray Akar

Mert Altınöz

Sarı-siyahlı ekip, kadro yapılanması kapsamında önemli bir adım atarak şampiyonlukta pay sahibi olan altı futbolcuyla yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, başarıda emeği geçen oyunculara teşekkür edilirken, ayrılan isimler de kamuoyuyla paylaşıldı.

HAREKETLİLİK DEVAM EDECEK

Aliağa Futbol, geride kalan sezonda takımın başarısına katkı sağlayan Eray Akar, Berk Ali Nizam, Ahmet Uzun, Adnan Demir, Mert Altınöz ve Muhammed Düzgüner'e teşekkür ederek, futbol kariyerlerinin geri kalanında kendilerine başarılar diledi. Kulüp yönetimi, güçlü bir kadro için çalışmalara başladıklarını belirtirken, yeni transferler ve teknik yapılanmayla ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde paylaşılacağı ifade edildi.