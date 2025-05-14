atv’de kupa şöleni

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda beklenen gün geldi çattı. Galatasaray ile Trabzonspor ATV'den naklen ekranlara gelecek dev finalde kupayı müzelerine götürmek için karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı'ndaki mücadele saat 20.45'te başlayacak ve hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Normal sürede kazanan çıkmaması durumunda 15'er dakikalık uzatma devresi oynanacak. Eşitlik yine bozulmazsa kazananı seri penaltı atışları belirleyecek.

63.'sü gerçekleşen Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray'ın elinde bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip organizasyonda daha önce 23 kez final oynarken, 18 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.

Bordo-mavililer ise, daha önce 16 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyon oldu. İki takım daha önce 3 kez finalde karşılaştı. Bu finallerde Trabzonspor 1, Galatasaray ise 2 kez mutlu sona ulaştı. İki takım bu sezon 3. kez rakip olacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de 2 kez karşılaştığı Trabzonspor'u 4-3 ve 2-0'lık sonuçlarla 2 maçta da yenmeyi başardı.

EZELİ REKABETTE 140. KEZ RAKİP OLACAKLAR

G.SARAY ile Trabzonspor, tarihlerinde bugün 140. kez karşı karşıya gelecek. Trabzon'un Süper Lig'e yükseldiği 151 yıllık rekabette resmi ve özel 139 karşılaşmanın 64'ünü G.Saray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda G.Saray 189, Trabzonspor, 156 gol sevinci yaşadı.

BURUK İKİNCİ KUPA, TEKKE İLK PEŞİNDE

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerindeki ikinci Türkiye Kupası'nı kazanmak için mücadele edecek. Daha önce 2017-18 sezonunda Akhisarspor'un başında mutlu sona ulaşan Buruk, Galatasaray ile benzer başarıyı yakalamaya çalışacak.

Futbolculuk kariyerinde Trabzonspor formasıyla 3, Beşiktaş formasıyla ise 1 kez olmak üzere 4 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Tekke, teknik adamlık kariyerinde ilk kupasını almaya çalışacak.

İKİ TAKIMDAN DA HAKEM TEPKİSİ

TRABZONSPOR ve G.Saray kanadı kupa finalini yönetecek hakem Cihan Aydın'a tepki gösterdiler. Bordo-mavili kulübün divan kurulu başkanı Mahmut Ören, denetim kurulu başkanı İsmet Keskin, disiplin kurulu başkanı Haluk Raci Gençosmanoğlu, sicil kurulu başkanı Serdar İsaoğlu tarafından ortak açıklama yapıldı.

Açıklamadaki "Bizler, bu oyunun hiçbir zaman figüranı olmadık, olmayacağız. 'En büyük Galatasaray' diye haykıran Cihan Aydın'ın, Türkiye Kupası Finali'ne hakem olarak atanması, bu karanlık düzenin kamu vicdanını ve futbolun temiz ruhunu bir kez daha derinden yaraladığının açık göstergesidir." ifadeleri dikkat çekerken Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ise "Trabzonspor da biz de bu hakem atamasından rahatsızız. Bunu MHK tespit ediyor ve doğal olarak kulüplere sormuyor. Biz tespit edersek işin içinden çıkamayız. TFF ve MHK'nın kafasında ne var, ne tilkiler dolanıyor bilemeyiz. Hakemin gördüğünü çalmasını istiyoruz. Bu hakem kardeşimiz, 3 maçımızı yönetti, biz hataları sebebiyle 4 puan kaybettik" dedi.