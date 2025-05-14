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KSK’de bayraklar hazır

Yeşil-kırmızılılar 7 yıl sonra 2. Lig’e dönmek için gün sayarken taraftarlar da semtin her yerini Karşıyaka bayraklarıyla donattı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

KSK’de bayraklar hazır

Nesine Üçüncü Lig Birinci Grup'ta yarın Muşspor'a konuk olacağı Play-Off'taki grup finalinin ilk maçı öncesi saatleri sayan Karşıyaka'da tüm ilçe yeşil-kırmızılı bayraklarla donatıldı.

KSK’de bayraklar hazır

Son şampiyonluğunu 22 yıl önce 2003'te yaşayan, 7 yıldır ise 2'nci Lig'e hasret kalan Kaf- Kaf uzun süre sonra kupa heyecanı yaşarken balkonlar, sokaklar ve caddeler bayrak doldu.

KSK’de bayraklar hazır

Karşıyaka taraftarlarının sosyal medyada, 'Bayraksız balkon kalmasın' çağrısıyla ilçenin her yerine Karşıyaka bayrakları asıldı. Vatandaşlar evlerine, esnaflar ise dükkanlarına bayrak asarken, Başkan İlker Ergüllü de firması aracılığıyla bayrak kampanyasına destek olup Karşıyaka Çarşısı ve Yalı Caddesi'ne dev yeşil-kırmızılı bayraklar astırdı. İzmir'in en eski spor kulübü olan Kaf-Kaf'ın 2'nci Lig'le arasında 3 maç kaldı.

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