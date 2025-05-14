Manisa FK'da flaş iddia!

Siyah-beyazlıların deneyimli çalıştırıcısı Taner Taşkın ile yolların ayrılabileceği iddia edilirken, kulüp yönetiminin teknik direktör arayışlarını hızlandırdığı öğrenildi. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Manisa FK kurmayların son olarak Kocaelispor'u Süper Lig'e taşıyan teknik direktör İsmet Taşdemir ile temasa geçtiği konuşuluyor. Geçtiğimiz sezon play-off aşamasında sergilediği taktiksel başarıyla dikkat çeken Taşdemir'in, Manisa temsilcisinin teknik patronluğu için güçlü adaylar arasında yer aldığı belirtiliyor.

İKİ KEZ ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Manisa FK'yı zor bir sezonda ligde tutmayı başaran Taner Taşkın, özellikle genç oyunculara şans verdiği sistem ve takım disipliniyle takdir topladı. Ancak yönetimin, gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurarak yepyeni bir sayfa açmak istediği ve bu nedenle teknik direktör değişikliğini gündeme aldığı konuşuluyor. 54 yaşındaki İsmet Taşdemir, teknik adamlık kariyerinde Altay, Ümraniyespor, Bodrum FK gibi takımların yanı sıra son olarak Kocaelispor ile büyük bir başarıya imza atarak Süper Lig vizesi aldı.