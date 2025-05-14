Ramirez hayat verdi

Trendyol 1. Lig'de zorlu geçen sezonun son haftasında deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ederek 48 puana ulaşan ve üçlü averajla ligde kalmayı başaran Manisa Futbol Kulübü'nde İspanyol orta saha oyuncusu Ramirez, ortaya koyduğu performansla adeta takımını sırtladı. Kritik Ümraniyespor karşılaşmasında attığı golle takımına altın değerinde 3 puanı kazandıran 32 yaşındaki futbolcu, sezonun en önemli isimlerinden biri olarak öne çıktı. Sezonun özellikle ikinci yarısında performansını ciddi şekilde yükselten Ramirez, sadece istatistiksel anlamda değil, liderlik yönüyle de takım arkadaşlarına büyük destek verdi. İlk devreyi 2 golle kapatan deneyimli orta saha, ikinci yarıda adeta vites yükselterek 5 gol atıp 1 de asist yaptı. Böylece sezonu toplam 7 gol ve 1 asist ile tamamladı.