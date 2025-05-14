TFF’den yabancı oyuncu kuralında yeni düzenleme

Mevcut uygulamada, 2025-2026 sezonundan itibaren Süper Lig kulüplerinin A takım listesinde yer alabilecek 14 yabancı futbolcunun en az 2'sinin 1 Ocak 2003 ve sonrasında doğmuş olması zorunlu hale getirilmişti. 2026-2027 sezonunda ise bu sayı 4'e çıkarılarak, oyuncuların 1 Ocak 2004 ve sonrası doğumlu olmaları gerektiği belirtilmişti.

TFF, bugün yayımladığı yeni düzenlemede, 2025-2026 sezonu öncesinde A takım listesine yazılan ve 2003 yılı içinde doğmuş olan yabancı futbolcularla bir sezondan uzun süreli sözleşme imzalanması durumunda, bu oyuncuların iki sezon boyunca yaş kriterinden muaf tutulacağını duyurdu. Böylece kulüplerin kadro planlamasında daha esnek hareket edebilmeleri amaçlanıyor.

Revize edilen kuralın yalnızca Süper Lig'i değil, 1'inci Lig ekiplerini de kapsadığı belirtildi.

Ayrıca A Takım Listesine yazılan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan futbolculara ilaveten, 2023-2024 sezonunda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olarak A Takım Listesine yazılan bir futbolcuyu ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olarak A Takım listesine yazdıkları bir futbolcuyu sözleşme süreleri sonuna kadar müktesep hakları sebebiyle A Takım listesine yazabilecekler.