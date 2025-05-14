Yolumuz açık olsun

A Milli Erkek Basketbol Takımımızın da yer alacağı FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi dün turnuvanın düzenleneceği ülke olan Katar'ın başkenti Doha'da yapıldı. Aralarında Carmelo Anthony ve Dirk Nowitzki'nin de bulunduğu dünya basketbolunun tanınmış isimlerinin de katıldığı etkinlikte tüm kıtalarda ayrı ayrı kura çekimi yapıldı. Kura çekimini ABD'li olimpiyat madalyalı basketbolcu Carmelo Anthony yaptı. Türkiye ilk turda C Grubu'nda Sırbistan, Bosna- Hersek ve ön elemelerde Slovakya, İsviçre ve Ukrayna'nın bulunduğu grupta ikinci olacak takımla eşleşti. Çift maçlı lig usulü yapılacak ilk turda 1. pencere maçları bu yıl kasım ayında oynanacak. Her grubun ilk üç sırasında yer alacak takımlar, elemelerin ikinci turuna yükselerek I, J, K ve L gruplarını oluşturacak. Bu gruplarda da 6 takım arasında ilk 3 sırayı alan takımlar FIBA 2027 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacaklar.

C GRUBU

SIRBİSTAN

TÜRKİYE

BOSNA-HERSEK

(ELEME GRUBU 2.'Sİ)