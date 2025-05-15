Adliyeye çağrıldılar

19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan G.Saray-F.Bahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin aralarında Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davada, sanık Oosterwolde hakkında zorla getirme kararı verildi. Ayrıca Mert Müldür'ün de 'tanık' sıfatıyla zorla getirilmesine hükmedildi.

Duruşmada önceki celse hakkında zorla getirme kararı verilen Ertuğrul Karanlık savunmasında olay günü Fenerbahçe'nin doktoru olarak maçta bulunduğunu belirterek, "Maçı kazandıktan sonra seyircimizle kutlama yapmak istedik ancak izin verilmediği için soyunma odalarına gitmek zorunda kaldık. Orada görevli polisler, Galatasaray seyircileri stadı boşalttıktan sonra bir süre seyircimizi selamlayabileceğimizi söyledi. Bir süre sonra da soyunma odasından çıkıp stada geri döndük. Bir kısım Galatasaray yöneticisi ve görevlileri kutlama yapmamızı engellemeye çalıştı. Bir grup arkadaşla fotoğraf çekildiğimiz sırada takım elbiseli biri koşarak yanımıza geldi ve küfür etti. Göğsüme yumruk salladı, ne olduğunu anlayamadım. Ağzıma vurmuş bunu da sonradan kanadığında fark ettim. Ben de kendimi savundum. Bana vuran kişinin Ali Çelikkıran olduğunu öğrendim. Maçlarda böyle şeyler yaşanabildiği için şikayetçi olmadım, sonrasında hakkımda dava açıldığında çok şaşırdım" dedi. Şikayetçi Ali Çelikkıran ise Karanlık'ı tanımadığını, kendisine küfür edip vurmadığını söyleyerek, "Kendisi beni belimden tutmuştur. Karşıdan gelen ve bana tekme sallayan kişinin vurmasına yardım etmiştir. Arada saçımı da çekmiştir" ifadelerini kullandı.