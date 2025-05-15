Ege Play-Off mesaisinde

Nesine 3. Lig'de Ege temsilcilerinin Play-Off heyecanı başlıyor. 1. Grup'ta normal sezonu ikinci bitirerek Play-Off'ta grup finaline kalan Karşıyaka bugün Muşspor'a konuk olacak. Muş Şehir Stadı'nda 16.00'da başlayacak maçı Erdem Mertoğlu yönetecek. Yeşil-kırmızılılarda sakatlığı süren kaptan Cenk Ahmet ile haber vermeden antrenmanlara çıkmayıp ulaşılamayan Hakan Barış forma giymeyecek. Rakibini 19 Mayıs Pazartesi günü cezası nedeniyle seyircisiz olacağı rövanşta Alsancak Stadı'nda ağırlayacak Kaf-Kaf, Muş'tan avantajlı bir skorla dönmeye çalışacak. Karşıyaka, Muşspor'u elerse tarafsız sahada oynanacak finalde Balıkesirspor-Mazıdağı Fosfatspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

KARŞIYAKA'YA DEV EKRAN KURULACAK

KARŞIYAKA'NIN, rakibiyle oynayacağı iki maç, ilçede dev ekrandan yayınlanacak. Karşıyaka Taraftar Derneği'nin talebi doğrultusunda Karşıyaka Belediyesi, Yeşil-kırmızılıların Play-Off maçlarını dev ekrandan yayınlayacağını duyurdu. Karşıyaka'nın bugün saat 16.00'da Muşspor'la deplasmanda oynayacağı maç Zühtü Işıl Meydanı'nda kurulacak dev ekrandan takip edilecek.

DAHA ÖNCE ŞAMPİYON OLDU

2. Grup'ta da Balıkesirspor grup finalinin ilk maçında Mazıdağı Fosfatspor'a konuk olacak. Mardin 21 Kasım Stadı'nda 16.00'da başlayacak maçı Yusuf Ziya Gündüz yönetecek. Bal-Kes rakibini 19 Mayıs Pazartesi akşamı 20.00'de konuk edecek. Mazıdağı Fosfat normal sezonun son haftasında şampiyon Muğlaspor'u deplasmanda 3-0 yenip Play-Off'a kalmış, ardından Amasya ve Silivri'yi elemişti. Balıkesirspor kulübü daha önce 2013'te 2. Lig'de, 2014'te de 1. Lig'de şampiyonluklar yaşatan Teknik Direktör İsmail Ertekin ile bir kez daha mutlu sona ulaşmak istiyor.

RÖVANŞ SEYİRCİSİZ OLACAK

3. Grup'ta şampiyonluğu Aliağa FK'ya kaptırarak Play-Off'a kalan Ayvalıkgücü Bld ise grup finalinde Küçükçekmece Sinopspor'a konuk oluyor. İstanbul Bolluca Stadı'nda saat 16.00'da start alacak 90 dakikayı Ali Yılmaz yönetecek. Rakibini 19 Mayıs Pazartesi günü aynı saatte ligin son haftasındaki Pazarspor mücadelesinde yaşanan olaylar sonrası aldığı 2 maçlık ceza nedeniyle taraftarından yoksun ağırlayacak Ayvalık, ilk maçtan tur kapısını aralamaya çalışacak. Ayvalıkgücü bu turu geçerse, Kahramanmaraş İstiklal-Sebat Gençlik galibiyle 2'nci Lig için final oynayacak.