Kara Kartal’dan stoper harekatı

Beşiktaş, gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarına hız verdi. Siyahbeyazlılara Norveç Ligi takımlarından Fredrikstad'ın stoperi Fallou Fall'ın önerildiği öğrenildi. Kara Kartal'ın henüz bir teklif yapmadığı ancak önümüzdeki günlerde resmi adımları atabileceği öne sürüldü. Fall şu anda Norveç Birinci Ligi ekibinde kiralık olarak forma giyiyor. Reims ile sözleşmesi devam eden 1.92 boyundaki sol stoperin yolunun İstanbul'a düşmesi sürpriz sayılmayacak. Bu arada Serie B ekibi Spezia'da forma giyen Nicolo Bertola'ya Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'ın da talip olduğu konuşuluyor. 22 yaşındaki İtalyan stoper, şu anda teklifleri değerlendiriyor. Yeni sezonda savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın da oyuncuyla ilgili harekete geçeceği öğrenildi. Beşiktaş teklifini sunarak beklemeye geçecek.