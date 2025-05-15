Kupa Galatasaray’ın

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Galatasaray, Trabzonspor'u mağlup ederek 19. kez kupayı müzesine götürdü. 6. dakikada Osimhen'in pasıyla ceza sahası sağ kanadından sıfıra inen Yunus'un yerden penaltı noktasına pasına Barış'ın sağ ayağıyla vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1. 25'te sağ kanatta Zubkov ile duvar pası yapan Malheiro'nun ortasında arka direkte Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı. 30'da Davinson'un kaptırdığı topla buluşarak kaleciyle karşı karşıya kalan Ozan Tufan'ın vuruşunda top Günay'dan döndü.

VİCTOR OSİMHEN BÖYLE İSTEDİ

46'da sağ kanattan Yunus Akgün'ün ara pasında Okay ile ikili mücadelenin ardından topla buluşan Osimhen'in sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2. 63'te ani gelişen atakta topla buluşan Morata'nın pasında meşin yuvarlağı alan Yunus'un tek pasına ceza sahası solundan Osimhen'in dokunuşu filelere gitti: 0-3. 73'te Draguş'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Visca'nın yerden penaltı noktasına çevirdiği topa Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak ofsayt bayrağı kaldırıldı. 89'da Yunus'un ceza sahası soluna uzun pasına Morata'nın tek vuruşu ağlarla buluştu ancak ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı. Maç 3-0 sona erdi.

MÜTHİŞ DESTEK

İki takım taraftarları, Gaziantep'te yapılan final maçı öncesinde şehirde dostluk görüntüleri sergiledi. Taraftarların dostluk görüntüleri sosyal medyada sıkça paylaşıldı. İki takım taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldururken takımlarına müthiş bir destek verdi. Müsabaka için Gaziantep'te bulunan Galatasaray taraftarlarının 5 yıldızlı bayraklarla dolaşması dikkati çekti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, İsrail saldırısı altındaki Filistin'e destek verdi. Müsabaka öncesinde Galatasaray taraftarları, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" şeklinde tezahürat yaptı.

OSİMHEN DAMGASI

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen karşılaşmaya damga vurdu. Tecrübeli futbolcu, attığı goller kadar tribünlerin desteğiyle de çok konuşuldu. Bilindiği sarı-kırmızılılar, yıldız ismin bonservisini almak için büyük uğraş veriyor. Galatasaraylı taraftarlar maçın son anlarında yöneticilerin olduğu tarafa dönerek Osimhen'in kalması için tezahüratlarda bulundu. O sırada yedek kulübesinde olan Osimhen'e Ahmed Kutucu olanları anlatınca Nijeryalı futbolcu mutlu oldu ve yerinden kalkarak tribünleri selamladı. Öte yandan Osimhen attığı iki golle 35 gole ulaştı ve rekor kırdı. Victor Osimhen, Jardel'e ait olan bir sezonda en çok atan futbolcu rekorunu 1 golle geçerek kulüp tarihine geçti. Galatasaray'da 43 gol katkısına ulaşan Osimhen kalan maçlarda 2 gol katkısı daha yaparsa Alex de Souza'ya ait bir sezonda en çok gol katkısı yapma rekorunu da kıracak.