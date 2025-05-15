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Trendyol 1. Lig’de ilk tur heyecanı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Trendyol 1. Lig’de ilk tur heyecanı
TRENDYOL 1. Lig'de normal sezonun sona ermesinin ardından Kocaelispor ve Gençlerbirliği adını Süper Lig'e yazdıran isimler olurken, son bilet için ise kıyasıya bir mücadele yaşanacak. 1. Lig'de Play-Off birinci tur müsabakaları bugün oynanacak. Tek maç usulüne göre oynanacak ve rakiplerine üstünlük kuran ekiplerin Play-Off yarı finaline adını yazdıracağı karşılaşmalar nefesleri kesecek. Günün ilk maçında Teksüt Bandırmaspor saat 16.00'da Erzurumspor FK'yı Bandırma 17 Eylül Stadı'nda konuk edecek. Saat 20.00'de ise Uğur Okulları İstanbulspor-Geosis Boluspor maçı oynanacak.
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