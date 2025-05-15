Yıllar sonra amatöre düşen Denizlispor'da personeller tazminatsız işten çıkarıldı

Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele eden ve UEFA Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Denizlispor, TFF 3. Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düştü. 59 yıl sonra amatöre gerileyen Denizli ekibinde fatura personele kesildi. 3 aydır maaşlarını alamayan personellerin 5'i hariç tamamı işten çıkartıldı. Tazminatlarını da alamayan personeller zor durumda kaldı.





Süper Lig'de uzun yıllar boy gösteren ve 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Denizlispor, 59 yıllık tarihinde ilk kez BAL'a düştü. 2020-2021 sezonunda Süper Lig'den 1. Lig'e düştükten sonra ardı ardına her sezon bir kademe daha gerileyerek 3. Lig'e kadar gelen Denizlispor, yaşadığı finansal sorunlar ve yaşanan yönetimsel krizler nedeniyle burada da tutunamayarak amatöre geriledi.