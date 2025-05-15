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Ziraat Türkiye Kupası nefesleri kesti! Yine en çok izlenen atv oldu

Ziraat Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası finali atv ekranlarında futbol severlerle buluştu. Karşılaşma nefesleri keserken tüm kategorilerde yayınlanan programlar arasında en çok izlenen oldu.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Dün karşı karşıya gelen Trabzonspor– Galatasaray maçı atv ekranlarından canlı yayınlanarak futbol severleri ekrana kilitledi.

Gaziantep'te oynanan dev maçı Galatasaray 3-0'lık skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip, 63. Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Son dakikalara kadar heyecanı azalmayan karşılaşma, nefesleri kesti; tüm kategorilerde yayınlanan programlar arasında en çok izlenen oldu.

Tüm Kişiler'de %11,96 izlenme oranı ve %29,07 izlenme payı,

AB Sosyal Statü'de %12,59 izlenme oranı ve %34,66 izlenme payı

+20 ABC1'de ise %12,66 izlenme oranına ve %30,86 izlenme payına ulaşarak üç kategoride de birinci oldu.

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