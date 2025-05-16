Altınordu tur peşinde

Nesine 2'nci Lig Play-Off 2'nci Turu ilk maçında evinde Kastamonuspor'u 1-0 yenen Altınordu bugün rakibiyle deplasmanda rövanş mücadelesine çıkacak. Kastamonu Gazi Stadı'nda İlker Yasin Avcı'nın yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. İzmir ekibi her türlü galibiyet ve beraberlik durumunda rakibini eleyerek grup finaline çıkacak. Kastamonuspor'un 1 farklı galibiyeti halinde maç uzayacak, uzatma dakikalarında da skor değişmezse kazanan takım seri penaltı atışları sonucu belirlenecek. Kırmızı-lacivertliler 2 ya da daha farklı skorla rakibine yenilirse ise Play-Off'a veda edip bu sezonluk ligi tamamlayacak. Teknik direktör Namet Ateş, takımına güvendiğini dile getirdi. Kastamonu'ya 1-0 galibiyetin verdiği avantajla gideceklerini ancak hiçbir şeyin bitmediğini belirten Ateş, "Oyuncularıma inanıyorum. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Biz istediğimiz skoru alıp tur atlamış bir şekilde evimize döneceğiz" dedi.