Ayvalıkgücü takıldı

Nesine 3. Lig Play-Off 3. Tur ilk maçında Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanda karşı karşıya geldiği Küçükçekmece Sinopspor'a 1-0 kaybetti. Ligde normal sezonu lider Aliağa FK'nın 1 puan gerisinde 63 puanla ikinci sırada tamamlayan ve Play-Off Finali oynamaya hak kazanan kırmızı-beyazlılar Balıkesir'e istediği sonuçla dönemedi. Ayvalıkgücü Belediyespor uzun süre 0-0 eşitlikle devam eden karşılaşmanın 78. dakikasında Baran Işık'ın kaydettiği gole engel olamadı. Sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılan kırmızıbeyazlılar, 19 Mayıs Pazartesi günü Balıkesir'de oynanacak rövanş maçı öncesi avantajı rakibe kaptırdı.