Horoz’da tablo karanlık

DENİZLİSPOR'UN 58 yıllık tarihinde ilk kez amatör kümeye düşmesi sonrasında yönetimdeki sessizlik ve belirsizliğin nedeni ortaya çıktı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelen müfettişlerin bir ayı aşkın süredir, kulüpte denetim yaptıkları ve halen kulüpte incelemelerini sürdürdükleri öğrenildi. Yeşil-siyahlılarda naylon fatura ve usulsüz faturaların tespit edildiği öğrenildi. Toplam borcu geçen mart ayında 448 milyon 513 bin TL olarak açıklanan Horoz'un Subotic ve Stachowiak gibi oyunculara olan borçlarını 15 gün içinde ödemezse FIFA'dan 12 puan silme cezası alma ihtimali de bulunuyor. Geçen sezon Tiago Lopes'e olan borcu yüzünden 6 puanı silinip bu yüzden küme düşen yeşil-siyahlılarda yönetim sessizliğe gömüldü.

18 PERSONEL ÇIKARILDI

Denizlispor yönetimi Gönül Güden, İbrahim Hanaylı, Bahadır Bayram, Mehmet Derince ve Fikret Özgür haricinde 18 aktif çalışanını işten çıkardı. Uzun yıllar kulübe hizmet veren personelin, son üç aydır maaş alamadığı ve tazminatlarının da ödenmediği öğrenildi. Belirsizliğe bürünen Horoz'un yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'e nasıl katılacağı merak konusu oldu. Denizlispor'da geçen sezon tesislerin doğalgazı da ödenmeyen faturalar yüzünden kış ortasında kesilmişti.