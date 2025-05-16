İzmirli Orange Padel’den uluslararası başarı geldi

DÜNYADA hızla yayılan tenise benzer bir kort ve benzer raketlerle oynanan padel sporunda İzmir'in ilk kulübü Orange Padel, Antalya'daki uluslararası şampiyonada derece elde etti. International Padel Federation Tour 2025 takviminde yer alan FIP Bronze Antalya- 2025'te Atakan Özuysal, Kaan Göne, Ali Özbayrak ve Efe Özbayrak'ın yer aldığı Orange Padel takımı son 16'ya kalarak ülkemiz adına bir ilki gerçekleştirdi. Orange Padel Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Yurdakul, "Hedefimiz padeli İzmir'in en popüler spor branşları arasına olmasını sağlamak" dedi.