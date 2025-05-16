KSK İzmir’e bıraktı

Nesine 3. Lig Play-Off 3. Tur ilk maçında Karşıyaka, deplasmanda karşılaştığı Muşspor'la 0-0 berabere kaldı ve turu İzmir'e bıraktı. 15. dakikada gelişen Muşspor atağında İlker'in sol kanattan yaptığı ortada Taha'nın ceza sahası içinden vuruşunu kaleci çıkardı. 18. dakikada ev sahibi ekipten Akın'ın ceza yayı üstünden şutu, üst direkten dışarı çıktı. 34. dakikada Muşsporlu Fırat'ın sol ayağıyla sağ çaprazdan vuruşunu kaleci Hakan Canbazoğlu uzanarak kontrol etti. 44. dakikada Karşıyakalı Erdal Öztürk, önde baskı yaparak Muş defansından topu çaldı. Ara pasında Enes Nalbantoğlu ceza sahasına girip sol çaprazdan vurdu. Yerden sert giden top kalecinin üstüne geldi ve Kaf- Kaf mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Kritik mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

HAKAN KALESİNDE GEÇİT VERMEDİ

52. dakikada Tuğkan'ın soldan ortasında Halil'in kafa vuruşu üstten auta çıktı. 83. dakikada kaleci Hakan Canbazoğlu ile stoper Abdülkadir Öksüz'ün anlaşmazlığı sonrası topu önünde bulan Halil'in şutunda kaleci Hakan Canbazoğlu son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi. 90. dakikada Halil'in kullandığı serbest vuruşta kaleye giden topu kaleci Hakan Canbazoğlu son anda çelmeyi başardı.

PAZARTESİ GÜNÜ BELLİ OLACAK

Zorlu eşleşmenin ilk maçında gol sesi çıkmazken, turu geçen taraf 19 Mayıs Pazartesi günü İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak. Öte yandan yeşil-kırmızılı taraftarlar kritik maçta cezası nedeniyle tribündeki yerlerini alamayacak.

KONTENJAN KURALINI PROTESTO ETTİLER

Kritik randevuda başlangıç düdüğüyle iki takım futbolcuları Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı 2000 doğumlu ve altında maksimum 5 futbolcunun oynayabileceği kontenjan kuralını protesto etti. Karşıyaka ve Muşspor futbolcuları başlama vuruşunun ardından mücadelenin ilk dakikasında orta yuvarlakta toplanırken, kol kola girerek hareketsiz kaldılar ve tepkilerini ortaya koydular.