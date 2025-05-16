Şahika, Dominika’da 5 madalya birden aldı

MİLLİ sporcu Şahika Ercümen, Dominika'daki Uluslararası Serbest Dalış Turnuvası'nda 3 altın, 2 gümüş madalya kazandı. Ercümen sabit ağırlık, çift palet ve paletsiz ip destekli kategorilerinde birinci oldu. Bu birinciliklerin yanı sıra iki de gümüş madalya kazanan başarılı sporcu, "Fiziksel olarak kendimi hiç hazır hissetmediğim senenin ilk turnuvasından altın madalya ile dönmek beni çok motive etti. Bu madalyayı Atamızın bizlere armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımıza ithafen alıyorum" dedi.