Trabzonspor’da hayal kırıklığı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a mağlup olan Trabzonspor, iki üzüntü birden yaşayarak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Süper Lig'de sezona iyi başlayamayan ve beklentilerin altında kalan bordo-mavililer, Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa'ya gitmeyi hedeflemesine karşın bu amacına ulaşamadı. Karadeniz ekibi, Avrupa biletini alabilmek için mutlak surette Türkiye Kupası'nı kazanmayı amaçlarken, oynadığı futbol ve ortaya koyduğu görüntü nedeniyle taraftarlarını da büyük hayal kırıklığına uğrattı. Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler, bordo-mavili takımın mağlubiyetini farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı. Ekspres gazetesi "Elde var 0" başlığını atarken, Günebakış "Kupa'da büyük hüsran", Taka ise "Kupa gitti Avrupa hayali bitti" başlığıyla çıktı.