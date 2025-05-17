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Altınordu yarı finalde

İzmir ekibi Play-Off 2. Turu’nda deplasmanda karşılaştığı Kastamonuspor’u saf dışı bıraktı. Kırmızı-lacivertliler sahasında 1-0 galip geldiği maçın rövanşında konuk olduğu Karadeniz temsilcisi ile golsüz berabere kalırken, adını yarı finale yazdırdı ve Batman Petrolspor’un rakibi oldu. İlk karşılaşma 22 Mayıs Perşembe günü İzmir’de oynanacak.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Altınordu yarı finalde

Altınordu, Nesine 2. Lig Play-Off 2. Turu ilk maçında evinde 1-0 yendiği Kastamonuspor'la rövanş maçında deplasmanda 0-0 berabere kalarak adını 3. tura yazdırdı. İzmir ekibi Batman Petrolspor'un rakibi olurken ilk maç perşembe günü İzmir'de oynanacak. 5. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Çınar'ın sert şutunda kaleci Serhat köşeye giden meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi. 20. dakikada Erkam'ın sağ kanattan pasında topla buluşan Ersel'in şutu üstten auta gitti. İlk yarı golsüz geçildi.

Altınordu yarı finalde

SERHAT GEÇİT VERMEDİ

82. dakikada Naim'in sert şutunda kaleci Serhat meşin yuvarlağı kontrol etti. 88. dakikada sol kanatta topla buluşan Taner'in ceza sahasına ortasında Ersel'in şutunda kaleci Serhat sağ köşeye giden topu kontrol etti. 90+5. dakikada korner atışında savunmadan seken topu önünde bulan Naim'in şutu yandan az farkla auta gitti. Maç 0-0 sona ererken Altınordu ilk maçın avantajıyla adını yarı finale yazdıran ekip oldu.

TARAFTARLARI YALNIZ BIRAKMADI

Altınordu, deplasmanda Kastamonuspor'la oynadığı kritik randevuda yalnız değildi. Kırmızılacivertlileri zorlu randevuda taraftarları yalnız bırakmadı. Altınordulu taraftarlar Kastamonu Gazi Stadı'nda kendilerine ayrılan tribündeki yerlerini aldı. Kırmızılacivertliler mücadelenin başlangıç düdüğüyle birlikte yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek olmak için elinden geleni yaptı.

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