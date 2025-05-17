Fenerbahçe’de hedef Palhinha

SÜPER Lig'de gelecek sezon şampiyonluk istemeyen Fenerbahçe, aradığı orta sahayı Almanya'da buldu. Fred'in ayrılığının ciddi ciddi konuşulduğu ortamda sarı-lacivertliler, Raul Meireles tarzında bir 8 numara arıyor. Bu doğrultuda Bayern Münih'te beklentilerin altında kalan Joao Palhinha Kanarya'nın listesinde bir numaraya yerleşti. Sözleşmesi 2028'de sona erecek olan Portekizli ön libero için kurmaylar resmi temasa geçmeye hazırlanıyor. Gelecek sezon da kalması muhtemel olan teknik direktör Jose Mourinho'nun vatandaşı Palhinha'nın transferinde etkin olarak rol alacağı ifade edildi.

ADA'DAN DA TALİP VAR

ANCAK yıldız oyuncu için İngiliz ekipleri West Ham ve Fulham'ın da devrede olması F.Bahçe adına transferi zorlaştırıyor. Piyasa değeri 40 milyon Euro olan 29 yaşındaki oyuncunun kararı merakla bekleniyor. Geçtiğimiz yaz döneminde Fulham'dan Münih'e transfer olan Palhinha, kariyerinde Sacavenense, Sporting ve Braga'da da forma giydi.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KARARI

F.BAHÇE'DE erken seçim tartışmaları sürerken, dün yönetim kurulu toplantısında olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı alındı. Kongrenin eylül ayında yapılmasının planlandığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde başlatılan imza kampanyası da devam ediyor. Toplanan imzalar bir süre sonra Yüksek Divan Kurulu'na teslim edilecek. Ayrıca mevcut teknik heyet ile yola devam edilip edilmeyeceği ve transfer sürecine dair belirsizlikler oluşturabileceği sebebiyle camianın bir kesimi genel kurulun haziran veya temmuz ayında yapılmasını istiyor.