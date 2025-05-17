Futbolda finallerin şehri İzmir oldu

İzmir, 2024-2025 sezonunda futbolda finallerin şehri olmayı başardı. İzmir, Gelişim Ligi Finalleri'ne, Bölgesel Amatör Lig Play-Off ve Finali, Kadınlar 2. Lig'i 3.'lük ve 4.'lük maçlarının yanı sıra final maçlarına ev sahipliği yaparken, haftaya ise U18 Türkiye Finalleri ile sezonu sonlandıracak. Türkiye Futbol Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Selçuk Ergeldi, "İzmir olarak elimizden geldiğince bu güzel organizasyonlara ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Tüm İzmir futbolunun paydaşları bu başarının mimarıdır. Şahsım adına Türkiye Futbol Federasyonu'muza bize olan güvenlerinden dolayı sonsuz teşekkür ederim. Ayrıca futbolumuzun tüm emekçilerini verdikleri üstün mücadeleden dolayı tebrik ediyor ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

HEYECAN FIRTINASI ESİYOR

Kadınlar 2. Ligi'nde bugün Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda saat 12.00'de Çanakkale Dardanel ve Genç Ülküm Spor 3.'lük ve 4.'lük maçı oynayacak. Saat 16.00'da ise Haymana ile Yeni Mahalle FK arasında final maçı oynanacak. U19 Gelişim Ligi'nde 21 Mayıs-25 Mayıs'ta finaller yapılacak. BAL Play-Off'larında çarşamba günü saat 16:30'da Aliağa Atatürk Stadı'nda Şırnak Petrol ile Ünye maçı ve yine aynı saatte Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda Siverek ile Kapadokya karşılaşacak. İki maçın galibinin oynayacağı yarı final maçı da İzmir'de oynanacak. Öte yandan U18 Türkiye Finalleri de belirlenecek program ile İzmir'de oynanacak.