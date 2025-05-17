G.Saray’a genç viking

Süper Lig'de pazar günü sahasında oynayacağı Kayseri maçında üst üste üçüncü şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Galatasaray, transfer için kolları sıvadı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde de adından söz ettirmek isteyen Cim- Bom, Danimarka'da genç bir yeteneği gözüne kestirdi. Orta sahaya geleceği parlak bir isim arayan Aslan, Kopenhag forması giyen Victor Froholdt'a kancayı taktı. Galatasaray, daha önce Kuzey ekibinden transfer ettiği Viktor Nelsson ve Elias Jelert'i de takas formülüyle 19 yaşındaki Victor Froholdt'u bitirmek istiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Kopenhaglı yetkililerle ilk tur görüşmelerini yaptı. İki kulüp arasında yapılan ilk tur görüşmelerinden sonuç çıkmadı.

KULÜBÜ BEKLEMEDE

Froholdt ile Alman ekipleri Leverkusen, Frankfurt ve Dortmund'un yakından ilgilendiği ve yaz döneminde resmi teklife hazırlandığı öğrenildi. Kopenhag tarafı bu iddia nedeniyle Frohomdt konusunda işleri ağırdan alırken, bonservis bedeli olarak belirlenen 10 milyon Euro'da indirime yanaşmıyor. Kopenhag altyapısında yetişen Froholdt geçtiğimiz yaz transfer döneminde profesyonel olurken bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

BOEY GERİ DÖNÜYOR

Galatasaray, son olarak ara dönemde kadrosuna kattığı Frankowski'den de beklenen verimi alamadı. Sarı-kırmızılıların Bayern Münih'te gözden düşen eski oyuncusu Sacha Boey'i gündemine aldığı ileri sürüldü. Bundesliga devine kiralama teklifi yapmaya hazırlanan sarı kırmızılılar, oyuncuyla da geçtiğimiz günlerde temasa geçti