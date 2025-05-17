Manisa’ya ‘Süper’ talip

SON haftalarda topladığı puanlarla Trendyol 1. Lig'de kümede kalma savaşından galip gelerek kendini ateş hattından kurtaran Manisa Futbol Kulübü'nün bu sezon parlayan gençlerine ilgi artıyor. Sezon başından bu yana deneyimli oyuncularıyla birlikte, yıldız adayı yeni yeteneklerine şans veren siyah-beyazlıların 21 yaşındaki stoperi Bartu Göçmen, Galatasaray'ın radarına girdi. Sarı-kırmızılılar, bu sezon 1. Lig'de 33 maçta görev alan genç stoperi izledi ve teknik heyete olumlu rapor verdı. Sezonun tamamlanmasının ardından Bartu ile ilgili yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

AĞLARI 2 KEZ HAVALANDIRDI

Geçen sezonun devre arasında Afyonspor'dan transfer edilen ve 3 buçuk yıllık sözleşme imzalayan 2003 doğumlu Bartu, futbola Eskişehirspor altyapısında başladı ve burada profesyonel kariyerine imza attı. Genç savunmacı, 2023-24 sezonunun ilk yarısında Afyonspor formasıyla dikkat çekici bir performansa imza atarken 17 resmi maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Bartu, geçen sezonun 2. yarısında Manisa'da 5 maça çıktı. Bu sezon ise takımın bankolarından oldu ve 33 maçta 2 kez ağları sarstı.