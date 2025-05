Altay’ın altyapı sevinci

2024 Temmuz ayında Cemil Has başkanlığında yeniden yapılanan Altay altyapısı, 10 ayda sistemli ve kurumsal çalışmalarıyla göz doldurdu. Altay Spor Okulları, tamamen Altay kulübü bünyesine geçirildi. Tüm altyapı ekipmanları kendi imkanlarıyla yenilenirken, ürünler store'da satışa sunularak maddi imkan yaratıldı. U14'ten U19'a kadar 47 deplasmana gidildi. Uzak deplasmanlara uçak ile ulaşım sağlandı. U-11 ve U-12 takımı, ligde 2. sırada yer alıp, şampiyonluk mücadelesi vermeye devam ediyor. Altyapı bünyesinde çalışan atletik performans antrenörüyle sürekli çeşitli testler yapılarak oyuncuların verimi artırıldı. Pedagog-psikolog dahil 20 kişilik teknik kadro oluşturuldu. Uzman psikolog Yağmur Yaldız, haftanın her günü her grup ile ayrı ayrı ders yapmayı sürdürüyor. 10 aylık süreç içinde U-11, U-12, U-13, U-14 ve U-15 takımlarına 119 transfer yapıldı. 5 yıllık plan çerçevesinde Altay altyapısı üst yapıya hiçbir yük olmadan, kendi imkanlarıyla yeni yıldız adayları yetiştirmeye devam ediyor.