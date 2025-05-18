Bodrum Futbol kritik sınavda

Süper Lig'de 35 puan ve averajla 17. sırada yer alan Bodrum Futbol Kulübü bugün kümede kalma yolunda Trabzonspor ile son derece kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Bodrum Stadı'nda Çağdaş Altay'ın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları süren kaleci Kerem ve stoper Ondrej Celustka, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı forvet Taulant Seferi de yine bu maçta takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

JOSE MORAİS ÇOK İDDİALI

Bodrum FK teknik direktörü Jose Morais, önemli bir maça çıkacaklarını söyledi. En iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Morais, "Trabzon ile daha önce 2 kere kupa ve lig olmak üzere deplasmanda karşılaştık. Orada kazanmaya yakın maçlar oynadık. Bu kez taraftarımızın önünde oynama fırsatımız olacak. Bireysel ve takım olarak sürekli gelişim göstermeye çalışıyoruz. En iyisini gösterip kazanmak için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz" dedi.

SOUSA, AVRUPA'DA İLK 3'TE

Bodrum FK'nın başarılı file bekçisi Diogo Sousa, 2025'te Avrupa'nın 10 büyük liginde Anthony Moris (Union Saint-Gilloise) ve Mile Svilar (Roma) ile birlikte kalesini en fazla gole kapatan isim oldu. 10 maçta gole geçit vermeyen, son olarak 0-0 berabere biten Sivasspor karşısında kalesine adeta duvar ören Portekizli file bekçisi, şimdiden yaz transfer döneminin en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alıyor. Yeşil-beyazlıların bugün Trabzonspor önünde yine en büyük kozu Portekizli eldiveni olacak.