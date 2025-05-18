Fenerbahçe’nin rakibi Eyüpspor

FENERBAHÇE, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında bugün Eyüpspor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, Ozan Ergün yönetecek. Ligde oynadığı 33 maçta 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi alan sarı-lacivertli takım 78 puanla ikinci sırada bulunuyor. Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor ise 50 puanla 6. sırada konumlanıyor. Sarılacivertli ekipte sakatlıkları süren Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Sofyan Amrabat ve İsmail Yüksek bugünkü maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun bugün kadroda rotasyon yaparak fazla forma şansı bulamayan isimleri sahaya sürmesi bekleniyor.