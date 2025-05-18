Göz-Göz Avrupa aşkına

Süper Lig'de geçen hafta evinde küme düşen Hatayspor ile 1-1 berabere kalıp Avrupa kupalarına katılma yolunda büyük fırsatı kaçıran Göztepe, bugün 36'ncı hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. Çaykur Didi Stadı'nda Oğuzhan Çakır yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Avrupa kupalarına katılma yolunda matematiksel olarak halen şansı bulunan Göztepe bu maç öncesi 47 puanla 7. durumda bulunurken, küme düşme ihtimali olan Çaykur Rizespor ise 40 puanla 14'üncü basamakta yer alıyor.

GÖZÜ RAKİPLERİNDE OLACAK

Beşinci sıradaki Başakşehir ile arasında 4, Eyüp ile ise 3 puanlık fark bulunan Göz-Göz, bugün kazanıp aynı saatte rakiplerinin oynayacağı maçlarda takılmasını bekleyecek. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, zorlu bir deplasman maçı oynayacaklarını belirterek, "Kazanıp iddiamızı sürdürmek istiyoruz" dedi. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Göztepe 3-0'lık skorla kazandı.

TANIDIK RAKİP

Göztepe'ye, Çaykur Rize'ye konuk olacağı bugünkü maçta tanıdık bir isim rakip olacak. Süper Lig'de daha önce Göz-Göz'ü çalıştıran İlhan Palut bu kez Karadeniz ekibinin başarısı için sahada olacak. Daha önce Göztepe'ye rakip olduğu ilk 3 Süper Lig maçını gol yemeden kazanan Palut, Rize'nin başında ilk yarıdaki maçtan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.

DÖRT OYUNCU YOK İKİ YILDIZ DÖNÜYOR

Solet, Doğan, Silva ve İsmail kadroya alınmadı. Matsuki, Miroshi dönüyor. Göztepe'de kritik Rize maçı öncesi eksiklerin çokluğu dikkat çekiyor. Sarıkırmızılılarda sakatlıkları süren orta saha oyuncuları Isaac Solet ile Doğan Erdoğan, sol kanat oyuncuları Djalma Silva ve İsmail Köybaşı bugün Rize'de forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden Brezilyalı golcü Juan'ın ise durumu belirsiz. İyileşen Kuyru Matsuki ve Novatus Miroshi ise teknik heyetin görev vermesi durumunda sahadaki yerlerini alabilecek.

GURBETTE KABUS GÖRÜYOR

Bu sezon iç sahada ligin en başarılı takımları arasında yer alan Göztepe, dış sahada sergilediği performansla ise beklentilerin çok uzağında kaldı. Şu ana kadar deplasmanda 16 maça çıkan sarı-kırmızılılar, bu süreçte 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyete imza attı. Dış sahada sadece Beşiktaş ve Adanha Demir maçlarını kazanan Göz-Göz, Rizespor maçını da kazanarak kötü gidişe de bir son vermek istiyor.