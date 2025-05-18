Göztepe lider tamamladı

Türkiye Basketbol 2. Ligi 6'lı Final Grubu'nda hafta içinde direkt rakibi Uşak Basketbol'u taraftarı önünde yenerek 20 yıl aranın ardından döndüğü basketbolda şampiyonluğa ulaşan Göztepe, grubun son maçında Ege Üniversitesi Daçka'yı mağlup etti ve grubunu lider tamamladı. Ege Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda oynanan müsabakada sarı-kırmızılılar taraftar desteğini de arkasına alarak müsabakayı kazanırken, şampiyonluk kupasına da kavuştu. Maça iyi başlayan ve pota altından bulduğu sayılarla etkili olan Göz-Göz, ilk periyodu 27-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Ege Üniversitesi biraz daha etkiliydi. Ancak Göztepe rakibinin kendisini yakalamasına izin vermedi ve devreyi 44-38 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte oyundaki hakimiyetini artıran Göz-Göz, son bölüme 12 sayı farkla 65-53 önde girdi. Dördüncü çeyrekte Ege Üniversitesi oyundan tamamen koptu. Aradaki farkı hızla artıran sarı-kırmızılılar, kalan bölümde hata yapmadı ve parkeden 86-69 galip ayrıldı.