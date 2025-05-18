Petkim sonunu getiremedi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Play- In mücadelesi veren Aliağa Petkimspor, sahasında direkt rakibi Bursaspor Yörsan'a mağlup oldu. İzmir temsilcisi bu sonuçla birlikte Play-In oynama fırsatını kaçırdı. Müsabakaya konuk ekip etkili başladı. Özellikle dış atışlarda etkili olan yeşil-beyazlılar, farkı çift hanelere taşıdı. Bursaspor, ilk periyotu 28-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Petkimspor fırtınası esti. İzmir temsilcisi aradaki farkı hızla kapattı. Aliağa ekibi, son hücumda bulduğu sayıyla devreyi 43-42 önde kapattı.

FARKIN ARTMASINA ENGEL OLAMADI

Üçüncü periyotta Bursaspor yeniden toparlandı. Yeşil-beyazlılar, özellikle pota altında hakimiyetini artırarak Petkim karşısında etkili oldu. Savunmasını da sertleştiren rakibi karşısında sayı bulmakta zorlanan Aliağa Petkimspor aradaki farkın artmasına engel olamadı. Bursaspor son bölüme 9 sayı farkla 70-61 önde girdi. Dördüncü çeyrek nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. İki takım da öne geçip üstünlüğü rakibine kaptırdı. Maçın son üç dakikasına girerken maçta üstünlüğü yeniden eline alan Bursaspor Yörsan, müsabakayı 95-86 kazandı.

4 OYUNCUNUN ÇABASI YETMEDİ

ALİAĞA Petkimspor'da Breein Tyree 14 sayı, 4v ribaund, 6 asist, Jaime Salinas 14 sayı, 3 ribaund, 2 asist, DeWayne Russell 14 sayı, 2 ribaund, 3 asist ve Karahan Efeoğlu'nun 15 sayı (5/6 üçlük), 2 ribaund ve 2 asistlik katkıları galibiyete yetmedi. Geçen sezon Play-Off'a kalma başarısı gösteren İzmir ekibi, bu sezon ilk 10'a adını yazdıramadı