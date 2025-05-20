Ege kabustan uyandı

BASKETBOL Süper Ligi'nde normal sezon sona ererken, stres dolu bir yıl yaşayan Ege kulüpleri, gemiyi limana yanaştırmayı başardı. Karşıyaka, Aliağa Petkimspor, Manisa Basket ve Yukatel Merkezefendi son haftalardaki çıkışlarıyla kümede kaldı. Basketbol Süper Ligi'nin küme düşmeyen 3 ekibinden biri olan Kaf-Kaf, kabus dolu bir dönemi hasarsız atlattı. Mali ve yönetimsel krizlerden dolayı ikinci yarıda uzun süre küme düşme sınırında gezinen yeşil-kırmızılılar, takviye ettiği yabancıların ardından son dönemde 3 galibiyet alında ligde kaldı. 5 sezon sonra Play-Off'a kalamayan Kaf- Kaf, ay sonundaki kongre sonrası bütçesini oluştururak, maliyetine göre yeni hedefler belirleyecek.

PETKİM GEÇMİŞİ ARATTI

Bir diğer İzmir ekibi Aliağa Petkim, rüya gibi tamamlanan geçen sezonun devamını bu yıl getiremedi. Geçen sezon tarihinde ilk kez Play-Off'a ve Türkiye Kupası'na katılan Ege temsilcisi, bu başarısını FIBA Şampiyonlar Ligi'ne katılarak taçlandırmıştı. Bu sezon ise özellikle Avrupa kupalarının yorgunluğunu lige yansıtan Petkim, 12 galibiyetle Play-In'in dışında kaldı. Bir ara küme düşme korkusu yaşayan ancak son 4 maçta 3 galibiyet alınca, bu sıkıntıyı bertaraf eden Petkim'in gelecek sezon yeni bir yapıyla yola çıkacağı konuşuluyor.

MERKEZEFENDİ MUCİZESİ

Sezonun ilk yarısında sadece 2 galibiyette kalıp, küme düşmenin en büyük adayları arasında gösterilen Yukatel Merkezefendi, ikinci yarıda adeta Play-Off takımı performansı gösterdi. 14 maçta 9 galibiyet alan Denizli temsilcisi, düşme hattının 2 galibiyet üzerinde sezonu tamamladı ve üst üste 5. sezonunda da Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Basketbol Süper Ligi'ndeki üçüncü sezonunu geçiren Manisa Basket küme düşmekten son hafta kurtulmayı başardı. Ligi 11 galibiyetle tamamlayan Manisa Basket'in yeni sezona yeni yapılanmayla girmesi bekleniyor. Manisa temsilcisinde yönetimin yine değişmesi gündemde. Kulübün yine devredileceği veya yeniden Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesine geçeceği iddia ediliyor.