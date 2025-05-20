Kaf-Kaf yıkıldı

NESINE 3. Lig 1. Grup Play-Off finalinin rövanş maçında Karşıyaka, 0-0'ın rövanşında evinde ağırladığı rakibine 2-1'lik skorla mağlup olarak elendi. 11. dakikada Halil Yılmaz'ın köşeye yerden şutu ile konuk ekip 1-0 öne geçti. Muş temsilcisi 22. dakikada Stanley'nin ceza sahası içinden köşeye vuruşu ile skoru 2-0 yaptı. İlk yarıda istediği oyunu sergileyemeyen Karşıyaka ilk yarıyı 2-0 geride bitirdi.

ONUR AKBAY'IN GOLÜ YETMEDİ

Karşıyaka, 47. dakikada Taha Ahmet Balsu'nun direkt kırmızı kart görmesiyle ikinci yarıya hızlı başlarken, 51. dakikada Onur Akbay'ın kafa vuruşuyla farkı 1'e indirdi. 74. dakikada ceza sahasında topla buluşan Ali Sinan Gayla'nın şutunda kaleci Enes kalesinde geçit vermedi. 79. dakikada Kadir Bakırtaş, defanstan seken topta ceza sahası dışında topla buluştu, rakibini geçip acıyı yakalayıp cepheden vurdu top üstten dışarı çıktı. 86. dakikada Ferdi'nin soldan ortasında Ali Sinan kale ağzından vurdu, top yandan dışarı çıktı. Karşılaşmanın son anlarında hata yapmayan Muşspor, sahadan galibiyetle ayrılarak finale yükselirken, Karşıyaka ise havlu attı.

PLAY-OFF'TA YÜZÜ YİNE GÜLMEDİ

2002 yılından beri katıldığı 6 Play-Off etabından da eli boş dönen KSK, bu sezon da havlu attı. İzmir ekibi, 2002 yılında finalde Adana Demir'e, 2009'da finalde Kasımpaşa'ya, 2010'da 4'lü lig usulü elemede de başaralı olamadı. Kaf-Kaf, 3. Lig'den kurtulmak için daha önce 3 kez Play- Off oynayıp başaramadı. Kaf-Kaf, 2019'da Van'a, 2020'de Turgutlu'ya ve geçen sezonda Anadolu Üniversitesi'ne elendi. Geçen sezon 4 yılın ardından Play-Off'a kalan Karşıyaka, saha ve seyirci avantajıyla çıktığı ilk tur eşleşmesinde İzmir'de Anadolu Üniversitesi'ne 1-0 yenilerek elenmekten kurtulamadı. Son olarak 2003'te 22 yıl önce kupa sevinci yaşayan, Kaf- Kaf, bu kez de Muşspor'a elenerek mutlu sona ulaşamadı.

AHMET YILDIRIM KIRMIZI GÖRDÜ

Karşıyaka Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım dünkü rövanş maçının son anlarında kırmızı kart gördü. KSK aleyhine verilen faul kararına itiraz eden Yıldırım, tribüne yollandı. Deneyimli çalıştırıcı, rövanş mücadelesinde Bedran'ın yerine Bedirhan'ı mücadelenin başlangıç kadrosuna yazdı.

BİR SEZON DAHA HEBA OLDU

MİNİ YORUM/ Levent ARIÖZ

TUR aslında Bursaspor ile oynanan ve seyircisiz oynama cezası alınan maçta kaybedildi. Karşıyaka, Muşspor karşısında iki kez deplasmanda oynamış gibiydi. Dünkü karşılaşmada Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın kale arkasının tamamı yetmiyormuş gibi Muş yedek kulübesinin arkasında da deplasman taraftarı yer aldı. Televizyondan takip edenler bilir, çok ilginçtir ilk maçtan daha coşkulu bir Muş taraftarı İzmir'deydi. Kontenjan konusu daha iyi ayarlanabilirdi. Bu maçların teknik-taktiği konuşulmaz. Hele tribünleri ile oynayan Karşıyaka boş statta bir anda 2-0 geriye düştüyse. İkinci yarının başında rakip 10 kişi kaldı ve fark akabinde 1'e indi. Yeni bir geri dönüş hikayesine ise Ali Sinan Gayla'nın sakatlığı ve teknik direktör Ahmet Yıldırım hocanın kullandığı erken değişiklik hakları sebebiyle Ali'yi oyundan çıkaramaması mani oldu. Deneyimli futbolcu 70'ten sonra sekerek oynadı. Karşıyaka da son 25 dakika rakibi gibi 10 kişi kalmış gibiydi. Bir sezon, Bursaspor maçındaki tribün olayları sebebiyle heba oldu. Keşke Bursa maçı kaybedilseydi de yeşil-kırmızılılar seyircisiz oynama cezası almasaydı. İki tur daha fazladan oynamaya her sağduyulu Karşıyakalı buna razıydı.