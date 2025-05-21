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Afyonkarahisar'da başpehlivan Feyzullah Aktürk oldu

Afyonkarahisar'da bu yıl 42.'si gerçekleştirilen Karaadilli Yağlı Güreşleri kıran kırana geçerken, güreşler sonunda Feyzullah Aktürk, başpehlivanlığı elde etti.

İHA

Giriş Tarihi:

Afyonkarahisar’da başpehlivan Feyzullah Aktürk oldu

Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesinde gerçekleştirilen yağlı güreşlere bu yıl 20'si başpehlivan olmak üzere yaklaşık 300 güreşçi katıldı. Başpehlivan kategorisinin finalinde Feyzullah Aktürk ile Kırkpınar başpehlivanlarından Yusuf Can Zeybek karşı karşıya geldi. Rakibini yenen Feyzullah Aktürk, başpehlivanlığı kazandı. Feyzullah Aktürk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, güreşleri birinci tamamlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Düzenlenen ödül töreninde sporculara, madalyaları ve kupaları takdim edilmesinin ardından program sona erdi.

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