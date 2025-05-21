Altınordulu futbolcular ilk maç öncesinde umutlu

Ege Arslan, play-off turunda Adana 01 FK ile oynadıkları maçtan itibaren iyi bir hava yakaladıklarını belirterek, "Oynadığımız üç maçta çok iyi performans ortaya koyduk. Bu güzel performansımızı Batman Petrolspor maçına da taşıyacağız. Sahamızda oynayacağımız karşılaşmada taraftarlarımız bizi her zaman olduğu gibi desteklesin, bizlere güvensin. Biz elimize gelen her şeyi yapıp bu turu geçeceğimize eminiz" dedi.

Takım içinde sezon başından beri güzel bir uyum olduğunu vurgulayan genç oyuncumuz, sözlerini şöyle tamamladı: "Takım içindeki uyumumuz çok iyi. Sahada görev alan her arkadaşımız elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bu da kesinlikle bizim avantajımıza bence. Sonuç olarak biz tempomuz yüksek bir şekilde geliyoruz. Bence bu bizim lehimize olacak. Bir oyuncu gerçekten oynayarak gelişiyor. Ben de bulduğum süreleri en iyi şekilde değerlendirerek gelişiyorum. Tabii takımımız için de en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bana verilen şans boyunca her zaman en iyi şekilde değerlendireceğim".

Emir Can Gencel de yarın oynayacakları karşılaşmayla ilgili olarak "Kastamonuspor'u eleyerek yarı finale yükseldik. Batman ile oynayacağımız ilk maçta avantajlı skoru almak istiyoruz. İkinci maçta orada her şey olabilir. Takım olarak iyi durumdayız. Batman'ı da eleyerek finale yükselmek istiyoruz. Takım olarak çok iyi durumdayız. Ben de forma bulduğum maçlarda sahada elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Takıma faydalı olmaya çalışıyorum." diye konuştu.