Arabistan’dan servet

Galatasaray'da müthiş performansı ile 25. şampiyonluğun kilit isimlerinden Victor Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olurken, Nijeryalı golcüyle ilgili Suudi Arabistan iddiası gündeme bomba gibi düştü. Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal'in Osimhen için bir kez daha devreye girdiği ve yıllık 42 milyon Euro değerinde kontrat önerdi iddia edildi. Osimhen'in bu cazip teklif karşısında ne yönde karar vereceği konuşuluyor.

"2.5 MİLYON EURO BENDEN"

Bu arada kulübün eski yöneticilerinden Rezan Epözdemir, Osimhen için kesenin ağzını açabileceğini söyledi. "Eğer Osimhen alınacaksa, daha önce Abdullah Kavukcu'ya da söyledim, telefonda da dile getirdim. Ne gerekiyorsa katkı sunmaya hazırım. Ama bu transfer sizce de gerçekçi mi?" diyen Epözdemir, bu transferin gerçekleşmesi durumunda sarıkırmızılı kulübe dev bir bağış yapacağını belirterek "Galatasaray bizden destek isterse, Osimhen için 2,5 milyon Euro'yu veririm. Yeter ki alınsın. Başkan Dursun Özbek 'alıyoruz' desin, ben hazırım" şeklinde konuştu.

5. YILDIZA BÜYÜK GELİR

Galatasaray'ın 25'inci şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, Galatasaray Store'da 24 saatte toplam 200 bin adetin üstünde ürün satışı gerçekleştirildi. 5 yıldızlı birçok farklı ürünü satışa çıkartan sarı-kırmızılılar, 24 saatte 110 milyon TL'nin üstünde satış yaptı. Mağazacılık A.Ş'nin şampiyonluk ve 5 yıldızlı ürünler için çok iyi hazırlandığı, ürün çeşitliliğiyle taraftarları etkilediği görüldü. Sarı-kırmızılı kurmaylar, şampiyonluk kupasının alınacağı günde Yenikapı'daki mağazadan da büyük bir gelir bekliyor.

TARAFTARLARIN PAYLAŞIM ENDİŞESİ

CHELSEA'NİN dün yaptığı bir paylaşım G.Saray taraftarları tedirgin etti. Kulüp, bir maskenin fotoğrafını Ekvador bayrağı emojisiyle paylaştı. İlk etapta bayrak emojisini görmeyen taraftarlar, Chelsea'nin Osimhen'i açıklayacağını düşündü ve paylaşımı yorum bombardımanına tuttu. Daha sonra Chelsea'nin bu paylaşımını Osimhen gibi maske takan futbolcusu Caicedo için yaptığı öğrenildi.

YENİKAPI İÇİN DEV HAZIRLIK

Sarı-kırmızılı kulüp 25. şampiyonluk kupasını pazar günü Yenikapı'da almak için girişimlerini hızlandırdı.

Süper Lig'de 2024-25 sezonunda ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, şampiyonluk kupasını 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenecek törenle almayı planlıyor. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) şampiyonluk kupasını Yenikapı'da almak için başvuruda bulunurken, TFF'nin de sarı-kırmızılı ekibin bu talebine sıcak baktığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı futbolcular, pazar günü üstü açık otobüsle Galatasaray Lisesi'nden Yenikapı'ya gidecek. Yenikapı'da birçok sanatçının sahne alacağı kutlamada, büyük görsel şovlara da imza atılması bekleniyor.