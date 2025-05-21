  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Denizlili Durdane Dünya Şampiyonu

Denizlili Durdane Dünya Şampiyonu

SEBAHATTİN ALP

Giriş Tarihi: Gazete

Denizlili Durdane Dünya Şampiyonu

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda 9. sınıf öğrencisi Durdane Huy, 65 kiloda dünya şampiyonluğunu kazandı. Yaşar Saniye Gemici Anadolu Lisesi 9/B sınıfı öğrencisi Durdane Huy, 65 kilogram kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıktı. Genç sporcu, bu zaferle yalnızca altın madalya kazanmakla kalmadı, aynı zamanda "Dünya şampiyonu" unvanının da sahibi oldu. Başarılı sporcu, "Bu şampiyonluğu ülkeme ve aileme armağan ediyorum. Daha büyük hedeflerim var, çalışmaya devam edeceğim" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA