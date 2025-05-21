Denizlili Durdane Dünya Şampiyonu

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda 9. sınıf öğrencisi Durdane Huy, 65 kiloda dünya şampiyonluğunu kazandı. Yaşar Saniye Gemici Anadolu Lisesi 9/B sınıfı öğrencisi Durdane Huy, 65 kilogram kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıktı. Genç sporcu, bu zaferle yalnızca altın madalya kazanmakla kalmadı, aynı zamanda "Dünya şampiyonu" unvanının da sahibi oldu. Başarılı sporcu, "Bu şampiyonluğu ülkeme ve aileme armağan ediyorum. Daha büyük hedeflerim var, çalışmaya devam edeceğim" dedi.