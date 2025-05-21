Fener saldırıyor

Şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmanın üzüntüsünü yaşayan Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları için transferde ağırlığı hücum hattına verecek. Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için planlar yaptığı öne sürülen sarılacivertli kulübün bu transferin zorluğu nedeniyle arayışlarını hızlandırdığı öğrenildi. Sarı Kanarya'nın Victor Osimhen için 75 milyon Euro'luk dev bir teklif hazırladığı ancak Napoli'nin Juventus'un 85 milyon Euro'luk teklifini kullanarak rekabeti kızıştırdığı iddia edilirken İtalyanlar, başarılı yıldız oyuncuyu Suudi Arabistan'a 100 milyon Euro'ya satmak istiyor.

LİSTEDE ÜÇ ADAY VAR

Bu sebeple sarı lacivertli kulüp yetkilileri Dzeko'nun ayrılacak olmasından dolayı forvet hattına önemli bir isim getirmek istiyor. Fenerbahçe yönetimi transfer listesini hazırlarken birinci sıraya kontratı sona eren Lille'in yıldızı Jonathan David'i yazdığı gelen haberler arasında. Sarılacivertli yönetim oyuncunun menajeri ile yakın zamanda bir görüşme gerçekleştirecek. 2. sırada ise Juventus'tan Dusan Vlahovic bulunuyor. Deneyimli forvet için 40 milyon Euro bonservis bedeli isteniyor. 3. sırada ise C.Palace'tan Jean-Philippe Mateta var. Önümüzdeki sene sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncu için sarı-lacivertli ekip İngiliz kulübü Crystal Palace ile temaslara başlayacak.