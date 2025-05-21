Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlıların Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo ile ilgilendiğine yönelik iddialara esprili bir yanıt verdi.

Adalı, Cristiano Ronaldo iddialarıyla ilgili açıklamasında, "Deniz tarafındaki kalenin altında petrol buldum. Ronaldo ile birlikte Messi'yi de alacağım" ifadelerini kullanarak espri yaptı. Adalı ayrıca, "Bizim stratejimiz başından beri söylediğimiz şekilde ilerliyor" diyerek Ronaldo'nun maaşına dikkat çekti. Bu arada Kara Kartal'ın Stade Reims forması giyen Japon futbolcu Keito Nakamura konusunda nabız yokladığı 24 yaşındaki yıldız için bütün şartların zorlanacağı öğrenildi. Reims, 2023 yılında Keito Nakamura için LASK Kulübü'ne 12 milyon Euro ödemişti. Japon futbolcunun 30 Haziran 2028'e kadar mukavelesi var.