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Karşıyaka’nın genç yıldızı ABD yolcusu

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Karşıyaka’nın genç yıldızı ABD yolcusu

Bu sezon Karşıyaka Basketbol Takımı'nda gösterdiği performansla sivrilen 20 yaşındaki pivot Mehmet Efe Demirel, ABD yolcusu. NCAA'den (kolej basketbolu) birçok okul Efe'ye teklif yaptı. Oyuncunun henüz kararını vermemiş olmakla birlikte ABD'ye gitme konusuna sıcak baktığı öğrenildi. Eskiden profesyonel oyunculara kapısını kapatan ya da bir sezona kadar ceza veren NCAA takımları, değişen kuralları sonucu oyunculara sponsorlar üzerinden çok ciddi ödemeler yapıyor. Demirel'e yapılan tekliflerin bir milyon doların üzerinde olduğu belirtildi. Efe ile birlikte Melih Tunca (Türk Telekom) ve Salih Altuntaş'a da (Anadolu Efes A ve BGL) teklifler geldiği ifade edildi.

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