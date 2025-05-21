Yüzlerce futbolcu TFF’yi protesto etti

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun 3. Lig için aldığı yaş kontenjan kuralına futbolculardan büyük tepki geldi. TFF'nin yeni sezonda uygulanmak üzere aldığı "Kulüpler, doğum tarihi 31 Aralık 2000 ve öncesi olan en fazla 5 oyuncuyu tescil ettirebilecek" kararının iptali ya da değiştirilmesi talebi üzerine 250 futbolcu, TFF'nin Riva'daki merkezine protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

SİYAH KIYAFETLER GİYDİLER

Aileleriyle birlikte gelen ve siyah kıyafetler giyen futbolcular, TFF'nin önümüzdeki sezon uygulayacağı kuralın kaldırılmasını talep etti. Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'ne randevu vermeyen TFF'nin, yapılan protesto sonrasında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Saffet Akyüz, TPFD avukatı ve futbolcular Soner Birinci, Yasin Palaz ve Sezer Özmen ile görüştüğü de kaydedildi.