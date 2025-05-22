Arda Turan S.Donetsk’te

EYÜPSPOR'U Süper Lig'e çıkardıktan sonra, Avrupa yarışının içinde de tutmayı başaran teknik direktör Arda Turan'ın yeni adresi Ukrayna oldu. Genç çalıştırıcının bir süredir temasta olduğu Shakhtar Donetsk ekibiyle anlaşma sağladığı öğrenildi. Turan, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamalarla veda havası estirmişti. Turan'ın Ukrayna ekibinden alacağı yıllık maaş de belli oldu. Shakhtar Donetsk, Arda Turan'a yıllık 2 milyon Euro ödeyecek. Futbolculuk kariyerinde de daha önce İspanya'da Atletico Madrid ve Barcelona'da forma giyen Arda Turan, bu kez teknik direktör olarak yurtdışında ilk kez görev yapacak.