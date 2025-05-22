ETNOSPOR şöleni başlıyor

7. Etnospor Kültür Festivali, bugün İstanbul'da başlayacak. Dünya Etnospor Birliği tarafından bu yıl yedincisi düzenlenecek festival, dört gün sürecek. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek organizasyonda ziyaretçiler, tüm etkinliklere ücretsiz olarak katılım sağlayabilecek. Festival, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu ise 11.00-20.00 saatlerinde gerçekleşecek. 35 ülkeden katılım sağlanacak festivalde, geleneksel sporlar ve oyunlar, geleneksel sanatlar, gastronomi ile sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenlenecek.

Çocuklar ve yetişkinler için düzenlenecek etkinliklerde her yaştan ziyaretçi doyasıya eğlenecek.

EVRENSEL LEZZETLER OLACAK

Ziyaretçiler, okçuluk ve binicilik gibi birçok sporu deneyimleyebilecek. Festivalde atlı sporlar ve güreş gösterileri yer alacak. Dayanışma obasında yapılacak sosyal sorumluluk etkinliklerinin de yer alacağı festivalde katılımcılar, kültürel çadır alanlarında farklı kültürleri tanıma fırsatı yakalayacak. Enstrüman müzesi, toylar, çeşitli sergi ve sanat atölyelerinin de yer alacağı festivalde ziyaretçiler, sahne etkinlikleri ve konserlere de katılım sağlayabilecek. Çocuk sanat atölyeleri, şenlikler, etnopark aktiviteleri ve geleneksel çocuk oyunlarıyla çocuklar ve dezavantajlı gruplar da keyifli zaman geçirebilecek. Ayrıca festivalde katılımcılar, birçok evrensel lezzeti ve dünya kahvelerini deneme fırsatı bulacak.

Alanında uzman sporcular ziyaretçilere görsel şovlar sunacak.

AİLE OBASI KURULACAK

Ziyaretçiler, profesyoneller eşliğinde gerçekleşecek olan ok atma ve at binme gibi birçok geleneksel sporlar ve oyunları ücretsiz olarak deneyimleme fırsatı yakalayacak. Aynı zamanda katılımcılar, bu alanda bulunan atölyelerde geleneksel sanatlara dair tecrübe kazanacak. Ziyaretçiler, festival boyunca geleneksel sporlar ile oyunlar başta olmak üzere, doğa ve hayvan iletişimi gibi konularda bilgi edinme imkanına erişebilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile Yılı" kapsamında, bu yıl 7. Etnospor Kültür Festivali'nde ilk kez Aile Obası kurulacak. "Gelenek Ailede Başlar" anlayışıyla şekillenen bu özel alan, aile olmanın birleştirici gücüne ve kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasındaki rolüne dikkat çekecek.