Bal-Kes 2. Lig aşkına

hasretine son vermek için bugün finale çıkıyor. Kırmızı-beyazlılar 3. Lig Play-Off finalinde Muşspor'la karşılaşacak. Yeni Adana Stadı'nda Alper Akarsu'nun yöneteceği maç 20.00'de başlayacak. Balıkesirliler takımlarını yalnız bırakmamak için Adana'ya akın edecek. İsmail Ertekin yönetiminde 2013'te 2. Lig'de, 2014'te de 1. Lig'de şampiyon olan Bal-Kes, o dönem Süper Lig'e yükselmişti.

ERTEKİN İLE 3. ZAFER YOLU

SÜPER Lig'de 1 yıl kalıp küme düşen kırmızı-beyazlı ekip aradan geçen süreçte transfer yasaklarıyla 2 sene önce 3'üncü Lig'e kadar geriledi. Bu sene küllerinden doğan Balıkesirspor, İsmail Ertekin'i 10 yıl sonra yuvaya döndürdüğü sezonda 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta adını Play-Off finaline yazdırmayı başardı. Bal-Kes rakibini mağlup ederse 2'nci Lig'e çıkıp Ertekin yönetiminde üçüncü kez kupa kazanacak. Normal sürede eşitlik bozulmazsa kazananı uzatmalar ve gerekirse seri penaltılar belirleyecek. Balıkesirspor Play-Off'ta grup finalinde Mazıdağı Fosfatspor'u elemişti. Geçen sezon Play-Off finalini seri penaltılarla kaybeden Muşspor ise 1'inci Grup'ta Silifke Bld, Bld Kütahyaspor ve Karşıyaka'yı saf dışı bıraktı.