Bandırma finalde

TRENDYOL 1.Ligi Play-Off yarı finalinin 2. maçında Bandırmaspor evinde Boluspor ile karşılaştı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Balıkesir ekibi, Karagümrük'ün finaldeki rakibi oldu. Süper Lig'e yükselen son takımın belirleneceği final maçı 29 Mayıs'ta oynanacak. 6. dakikada Boluspor'da Balbudia'nın pasının ardından ceza sahası önünde topla buluşan Jefferson'un sert şutunda top sol köşeden auta çıktı. 37'de gelişen misafir takım atağında Ali'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına inen topa İshak kafa vuruşunu yaptı, top kalenin üzerinden auta çıktı. 53'te Jefferson'un pasında Ali'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Akın topu kurtarmayı başardı. 69'da Balbudia'nın savunma arkasına göndermek istediği yerden pasın ardından Mexer araya girerek topu uzaklaştırdı. 90+2'de İbrahim'in pasında Paixao kaleciyle karşı karşıya pozisyonda golü atarak Bandınmaspor'u öne geçirdi: 1-0. Maç 1-0 bitti.