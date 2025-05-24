Sahibinden satılık şampiyon

Denizli 2. Amatör ligden yola çıkıp her türlü zorlukları aşarak 2024-2025 sezonunda TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta şampiyon olup 3. Lig'e çıkma başarısı gösteren Denizli İdmanyurdu Gürellerspor'da şampiyonluk kutlamaları devam ederken şok bir karar alındı. Başta Denizli Büyükşehir Belediyesi olmak üzere hiçbir kişi veya kurumdan destek göremediklerine dikkat çeken kulüp başkanı İbrahim Gürel, yaşanan gelişmeler üzerine takımı satamadıkları halde ligden çekilme kararı alacaklarını dile getirdi.

Gürel, "Şampiyonluğun ardından büyük umutlar besledik ancak hayal kırıklıkları yaşadık. Bu zorlu süreçte hiçbir kurumu yanımızda göremedik. Denizli'nin bu değerin farkında olmadığını, şampiyonluğu bu şehrin doyasıya sahiplenmediğini ve maalesef yalnız kaldığımızı görüyoruz" dedi.

'SAHİPSİZ BIRAKMIŞ OLDULAR'

58 yıllık profesyonellik kariyeri olan, süper ligde oynayan ve UEFA Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Denizlispor'un amatör kümeye düşmesinden sonra kentte önemseneceklerini beklediklerini belirten Gürel, "Psikolojik gücümüz, takımı üst liglere taşımaya yeterli değil. Yönetimi maddi yönden güçlendirme adına yaptığımız görüşmelerden sonuç alamadık. Kentin ileri gelen protokol üyeleri maçlara ve kutlamalara dahi gelmeyip bizi yalnız bıraktı. Denizli futbolunu sahipsiz bırakmış oldular. Büyük üzüntü içerisindeyiz" dedi. Denizli'yi yöneten seçilmiş ya da atanmış kişi ve kuruluşların ilgisizliklerinden dolayı kulübü satma ya da kapatma kararı aldıklarını, artık futbolun içinde olmak istemediklerini belirterek "Denizli bizim kıymetimizi bilemedi" ifadelerini kullandı.