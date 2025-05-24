Torbalıspor’un 3. Lig hayali suya düştü

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 7. Grup'u Denizli İdmanyurdu'nun ardından ikinci sırada tamamlayarak Play-Off'lara kalma başarısı gösteren Torbalıspor, 3. Lig hayallerine Play-Off'ta veda etti. BAL Play-Off'ları son 16 turunda İlk maçta Edremitspor'u penaltı atışlarıyla 8-7 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, profesyonel lige çıkma umutlarını canlı tutmuştu. Ancak, Manisa'da oynanan ikinci Play-Off maçında Sakarya temsilcisi Hendekspor'a 1-0'lık skorla yenilen İzmir temsilcisi, bu sezonki macerasına veda etti. Böylece, Ege Bölgesi'nden 3. Lig'e çıkan tek takım Denizli İdman Yurdu olarak kaldı. 3. Lig'den ise amatöre Kuşadasıspor ve Denizlispor düştü.